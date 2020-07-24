Быков: проигрыш канадцам на ОИ-2010 до сих пор является занозой в сердце

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Поражение сборной России в матче с командой Канады в четвертьфинале хоккейного турнира на Олимпийских играх 2010 года в канадском Ванкувере до сих пор является занозой в сердце для бывшего главного тренера сборной России Вячеслава Быкова. Об этом Быков рассказал в интервью ТАСС.

"Матч с канадцами никого не красит, меня в первую очередь, это до сих пор заноза. Мы не смогли добиться психологического настроя и того вдохновения и воодушевления в команде, которые помогли бы победить, - сказал Быков. - Конечно, эта заноза вызвала критику, мил всем не будешь. Ясно, что нужно было ожидать этого удара".

"Я всегда прикрывал и буду прикрывать свою команду, брать удар на себя. Но вся эта критика иногда необоснованна. Нужно основное брать, а остальное пропускать мимо ушей, включать тоннель. Я научился включать тоннель и смотреть на мир другими глазами", - добавил он.

Быков отверг предположение, что на результат мог повлиять его переход из московского ЦСКА в уфимский "Салават Юлаев", что могло помешать полной концентрации на работе со сборной.

"Я это однозначно отвергаю, это не имеет под собой никаких оснований. Я обратился к высшему руководству ЦСКА, и мне сказали, что не могут предоставить условий, что надо работать с теми, кто есть, а мы хотели побеждать. Сергей Мозякин - превосходный хоккеист, мы хотели его оставить, но он ушел в "Атлант", потом Николай Жердев уехал, никто не хотел этих игроков оставлять. Работая в клубе и сборной, мы всегда создавали два штаба и всегда распределяли функции, всегда находили время для национальной команды, возродили вторую сборную (ныне олимпийская сборная России - прим. ТАСС), до нас этот институт был убран в ящик", - подчеркнул он.