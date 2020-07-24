РФС перенес завершение сезона в РПЛ на 16 мая в интересах национальной сборной

РФС в пятницу утвердил календарь чемпионата России, согласно которому первый тур нового сезона РПЛ запланирован на 8-9 августа. До перерыва на международные матчи в сентябре должны состояться шесть туров (первые два тура с разницей в неделю, туры с третьего по шестой пройдут с играми в середине недели). Последний тур перед зимним перерывом намечен на 15-17 декабря, чемпионат должен возобновиться туром с 26 по 28 февраля, все туры осенней части должны пройти в недельном цикле. Сезон-2020/21 чемпионата России завершится 16 мая, 10 и 14 февраля - резервные дни.

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный союз (РФС) на заседании исполнительного комитета организации принял решение о переносе последних матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2020/21 с 23 на 16 мая в интересах национальной команды. Об этом ТАСС сообщил член исполкома РФС Михаил Гершкович.

"Этот календарь был предложен на обсуждение клубов, они на вчерашнем заседании попросили перенести окончание сезона с 16 на 23 мая, - сказал Гершкович. - Сергей Геннадьевич Прядкин (президент РПЛ - прим. ТАСС), который выступал от имени клубов, попросил обратить на это внимание и рассмотреть вопрос о переносе конца сезона на 23 мая. Но проголосовали за то, чтобы чемпионат закончился именно 16 мая".

"Приоритет при составлении календаря должен быть для сборной России, и первый, кто должен его утверждать, должен быть главный тренер сборной. Второй приоритет должен быть у клубов, которые играют в еврокубках, а третий - надо учитывать климатические условия. Некоторые команды находятся в регионах, в которых неудобно играть в декабре и феврале, и этот приоритет был учтен", - отметил член исполкома РФС.

Сборная России летом 2021 года выступит на чемпионате Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. Национальная команда на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании. Две первых встречи сборная России проведет в Санкт-Петербурге, третья игра состоится в Копенгагене.