Таймазов: олимпийский чемпион по борьбе Иваницкий для многих был примером для подражания

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по борьбе, комментатор церемоний открытия и закрытия Игр-1980 Александр Иваницкий для многих был примером для подражания. Об этом ТАСС рассказал олимпийский чемпион по вольной борьбе, заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Артур Таймазов.

22 июля 82-летний Иваницкий ушел в лес за грибами в окрестностях подмосковной Рузы, перестал выходить на связь, позднее начались его поиски. Его тело было найдено в субботу. Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что смерть олимпийского чемпиона, по предварительным данным, не носит криминального характера.