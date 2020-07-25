Таймазов: олимпийский чемпион по борьбе Иваницкий для многих был примером для подражания

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по борьбе, комментатор церемоний открытия и закрытия Игр-1980 Александр Иваницкий для многих был примером для подражания. Об этом ТАСС рассказал олимпийский чемпион по вольной борьбе, заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Артур Таймазов.
22 июля 82-летний Иваницкий ушел в лес за грибами в окрестностях подмосковной Рузы, перестал выходить на связь, позднее начались его поиски. Его тело было найдено в субботу. Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что смерть олимпийского чемпиона, по предварительным данным, не носит криминального характера.
"Александр Владимирович был гордостью советского спорта, а впоследствии - родоначальником спортивной журналистики. Я благодарен судьбе за то, что она подарила мне возможность общаться с ним лично, - сказал Таймазов. - Однозначно можно сказать, что в те трудные времена для нас, подрастающих спортсменов, Александр Владимирович был примером для подражания. Он был достойнейшим человеком".
Иваницкий - чемпион Олимпийских игр 1964 года в Токио, четырехкратный чемпион мира, многократный победитель и призер чемпионатов СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Работал главным редактором спортивных программ на Гостелерадио СССР, комментировал церемонии открытия и закрытия Олимпиады-80, работал на телеканалах РТР, "НТВ Плюс", "Матч ТВ". Также он преподавал в МГУ имени М. В. Ломоносова.