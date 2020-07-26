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Футбол в России

Гендиректор "Химок": новички команды должны быть не слабее нынешних игроков

Василий Иванов отметил, что понимание по составу "Химок" на новый сезон уже есть

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Новые футболисты "Химок" по своему уровню должны быть не слабее нынешних игроков. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор клуба Василий Иванов.

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Подмосковный клуб в сезоне-2020/21 выступит в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Он завоевал это право по итогам досрочно завершившегося из-за пандемии коронавируса сезона-2019/20 первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), где занял второе место в турнирной таблице. Новый сезон в высшем дивизионе чемпионата России стартует 8 августа.

"Понимание по составу на новый сезон есть, есть база игроков. Завтра с тренерским штабом будем определяться - наверное, какие-то новые игроки будут, но они не должны быть слабее наших, которые доказали, что спокойно могут играть в премьер-лиге", - сказал гендиректор "Химок".

"Химки" 25 июля в Екатеринбурге проиграли "Зениту" в финале Кубка России со счетом 0:1; единственный гол подмосковная команда пропустила с пенальти на 84-й минуте встречи, его автором стал нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба. "Думаю, финал удался, - сказал Иванов. - Хочу поблагодарить наших ребят - они достойно выступили против такого гранда, как "Зенит". Результат мог сложиться по-другому".

Говоря о целях на новый сезон, Иванов заявил, что команда хочет закрепиться в РПЛ. "Это естественно! У нас в руководстве практически все - футбольные люди. Никто не хочет зайти [в РПЛ] и тут же вылететь", - подчеркнул собеседник агентства.

"Мы еще не говорили [о целях на выступление в Кубке России в новом сезоне], но конечно хочется повторить. Все будет зависеть от нас. Сейчас главное - пройти подготовку к чемпионату", - резюмировал Иванов.

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