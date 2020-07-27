Луческу ушел с поста тренера киевского "Динамо" через четыре дня после назначения

74-летний тренер возглавил клуб в четверг. До этого он возглавлял принципиального соперника киевлян - донецкий "Шахтер" (2004-2016 гг.). Часть активных фанатов киевского клуба выступила против назначения Луческу, они обвиняют тренера в неоднократных некорректных высказываниях в адрес "Динамо" и назвали его назначение "плевком в лицо". Фанаты пообещали устроить акции протеста и призвали сотрудников клуба написать заявления на увольнение, а владельцев команды братьев Игоря и Григория Суркисов покинуть клуб.

"К сожалению, я решил отказаться от возможного сотрудничества с "Динамо" (Киев), - написал Луческу в прощальном письме. - Я благодарю семью Суркисов за оказанное доверие и сделанное приглашение, но я не могу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны той группы фанатов, чья поддержка так нужна команде во время матчей. Мой приезд в "Динамо" не имеет никакого отношения к стоимости контракта, деньги были моей последней заботой. Я хотел вернуться в футбол, на Украину, где я испытал огромное удовольствие от работы, хотел снова войти в эту атмосферу, полную непредсказуемого футбола".

Под руководством Луческу "Шахтер" стал восьмикратным чемпионом Украины, семикратным обладателем Суперкубка Украины и шесть раз выигрывал кубок страны. В 2009 году "Шахтер" завоевал последний в истории Кубок УЕФА, после чего турнир был переименован в Лигу Европы. Румынский специалист возглавлял российский "Зенит" в сезоне-2016/17, с ним петербуржцы завоевали Суперкубок России. Также Луческу работал в сборных Румынии и Турции, румынских "Динамо" и "Рапиде", итальянских "Пизе", "Брешии", "Реджане" и "Интере", турецких "Бешикташе" и "Галатасарае".