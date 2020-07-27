Комиссия по восстановлению ВФЛА разработает новую дорожную карту по выходу из кризиса

ТАСС, 27 июля. Комиссия по восстановлению в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) приняла решение разработать новую актуальную дорожную карту по выходу ВФЛА из кризиса. Об этом сообщила пресс-служба ВФЛА по итогам заседания комиссии в понедельник.

Реформы в новой дорожной карте будут направлены на внедрение нулевой терпимости к допингу и должны охватить всю российскую атлетику, включая тренеров и вспомогательный персонал, сотрудников центров спортивной подготовки Минспорта, а также в регионах.

В заседании принимали участие первый вице-президент ВФЛА Алексей Плотников, советник ВФЛА по правовым вопросам Ирина Любосердова, заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов, директор по спорту - руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Андрей Конокотин, генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, заместитель главы РУСАДА Маргарита Пахноцкая, член Международного олимпийского комитета (МОК), председатель комиссии спортсменов ВФЛА Елена Исинбаева и член комиссии спортсменов ВФЛА Мария Аглицкая.

В связи с уходом с поста президента ВФЛА Евгения Юрченко было принято решение назначить председателем комиссии Плотникова, который в своем докладе отметил проделанную и текущую антидопинговую работу федерации и подчеркнул как успехи, так и проблемные и требующие внимания зоны.

Во вторник президиум ВФЛА направит письмо в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics).

12 марта совет World Athletics принял решение о возобновлении процесса восстановления членства ВФЛА и выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам. При этом организация была оштрафована на $5 млн за причастность ее бывшего руководства во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов, чтобы объяснить причины пропуска допинг-контроля серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко. World Athletics рекомендовала ВФЛА создать комиссию по восстановлению членства в международной федерации, куда должны войти представители комиссии спортсменов, а также РУСАДА, Олимпийского комитета России и Министерства спорта РФ.