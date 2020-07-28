Гулявцев покинул пост главного тренера клуба КХЛ "Амур" по семейным обстоятельствам

Гулявцев возглавлял "Амур" с января 2019 года. В прошлом сезоне хабаровский клуб не смог выйти в плей-офф.

"Амур" рассчитывает, что первый номер драфта НХЛ Якупов будет играть в первом звене

"Я решил покинуть "Амур" по семейным обстоятельствам", - сказал Гулявцев.

"Поговорили с руководством клуба, пришли к общему знаменателю. О своем будущем пока сложно говорить: сейчас задача приехать домой, наладить свои дела. Скорее всего, в этом году сезон пропадет у меня. В то же время надеюсь на другое", - добавил он.

Ранее 47-летний специалист возглавлял пермский "Молот" и "Северсталь", которая при нем в 2018 году вышла в плей-офф КХЛ, где в первом раунде уступила СКА (0-4). В пресс-службе "Амура" сообщили, что и. о. главного тренера клуба будет помощник Гулявцева Павел Торгаев.

Ранее в межсезонье главных тренеров в КХЛ сменили "Барыс" (Юрий Михайлис вместо Андрея Скабелки), "Салават Юлаев" (Томми Ламса вместо Николая Цулыгина), СКА (Валерий Брагин вместо Алексея Кудашова), "Автомобилист" (Билл Питерс вместо Андрея Мартемьянова), "Локомотив" (Скабелка вместо Майка Пелино), "Куньлунь" (Алексей Ковалев вместо Курта Фрэйзера), "Трактор" (Анвар Гатиятулин вместо Владимира Юрзинова-младшего), рижское "Динамо" (Петер Скудра вместо Гиртса Анкипанса).