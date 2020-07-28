Федерация баскетбола Удмуртии выдвинула Кириленко на пост президента РФБ

"Удмуртия - мой родной регион, я благодарю его за оказанное мне доверие - отметил Кириленко. - Буду счастлив продолжать работать на своем посту и дальше, помогать всестороннему развитию российского баскетбола. За прошедшие пять лет мы сделали немало. Конечно, есть определенные сложности, и далеко не все получается так, как хотелось бы, но впереди достаточно новых интересных проектов, того, над чем нам предстоит много работать".

"Федерация баскетбола Удмуртии полностью поддерживает основные направления работы РФБ во главе с Андреем Кириленко, - заявил президент организации Марат Зиятдинов. - Мы видим изменения и положительную динамику. Все спортивные баскетбольные мероприятия проводятся на качественно новом уровне. Большое внимание уделяется развитию детского и массового баскетбола: здесь хочется отметить и детский фестиваль "Мини-Баскет", и первенство России среди ветеранов, огромное значение для популяризации баскетбола имеет и ежегодный форум "Экспо-Баскет".

Выборная конференция РФБ пройдет 20 августа. В рамках конференции пройдут выборы президента организации, исполнительного комитета и контрольно-ревизионной комиссии РФБ. При голосовании каждая аккредитованная региональная федерация баскетбола будет иметь два голоса, иные организации, входящие в РФБ, - по одному. Отмечается, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией решения на конференции будут приниматься путем проведения заочного голосования.