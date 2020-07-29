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Юбилей Олимпиады-1980

Олимпийский чемпион по борьбе Иваницкий похоронен в Рузском районе Подмосковья

Отпевание Иваницкого прошло в храме Святителя Николая в Хамовниках

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Чемпион Олимпийских игр по вольной борьбе, комментатор церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр 1980 года Александр Иваницкий похоронен на кладбище рядом с деревней Ельники в Рузском районе Подмосковья. Об этом сообщили ТАСС в семье Иваницкого.

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22 июля 82-летний Иваницкий ушел в лес за грибами в окрестностях Рузы, перестал выходить на связь, позднее начались его поиски. Его тело было найдено 25 июля. Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что смерть олимпийского чемпиона, по предварительным данным, не носит криминального характера.

В среду состоялось прощание с Иваницким в легкоатлетическом манеже ЦСКА. Проститься с ним пришли, в частности, министр спорта РФ Олег Матыцин, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Отпевание Иваницкого прошло в храме Святителя Николая в Хамовниках.

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РоссияЮбилей Олимпиады-1980Матыцин, Олег Васильевич
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