"Реал" остался самым дорогим футбольным брендом по версии Brand Finance

ТАСС, 29 июля. Испанский "Реал" сохранил лидерство в рейтинге самых дорогих футбольных брендов мира в 2020 году по версии консалтинговой компании Brand Finance. Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте компании.
В рейтинг входят 50 клубов. Создатели рейтинга отмечают, что на стоимость команд повлиял кризис, вызванный пандемией коронавируса, из-за него по сравнению с 2019 годом она упала в сумме на €751 млн. Стоимость "Реала" упала на 13,8% и теперь составляет €1,419 млрд. На втором месте находится еще один испанский клуб "Барселона" (стоимость - €1,413 млрд), тройку самых дорогих клубов мира замыкает английский "Манчестер Юнайтед" (€1,314 млрд).
Далее в топ-10 рейтинга расположились английские "Ливерпуль" (€1,262 млрд) и "Манчестер Сити" (€1,124 млрд), германская "Бавария" (€1,056 млрд), французский "Пари Сен-Жермен" (€967 млн), английские "Челси" (€949 млн), "Тоттенхэм" (€783 млн) и "Арсенал" (€719). "Зенит" из Санкт-Петербурга опустился на 49-ю позицию, в прошлой версии рейтинга он был 46-м. Петербургский клуб является единственным представителем чемпионата России в рейтинге.
Наибольший рост в стоимости (+47%) отмечается у германского "Кельна", который поднялся с 50-й позиции в рейтинге на 37-ю. В тройку клубов с самой быстрорастущей стоимостью также входят английский "Лестер" (+44%) и германский "Лейпциг" (+43%).