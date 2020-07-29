"Реал" остался самым дорогим футбольным брендом по версии Brand Finance

ТАСС, 29 июля. Испанский "Реал" сохранил лидерство в рейтинге самых дорогих футбольных брендов мира в 2020 году по версии консалтинговой компании Brand Finance. Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте компании.

В рейтинг входят 50 клубов. Создатели рейтинга отмечают, что на стоимость команд повлиял кризис, вызванный пандемией коронавируса, из-за него по сравнению с 2019 годом она упала в сумме на €751 млн. Стоимость "Реала" упала на 13,8% и теперь составляет €1,419 млрд. На втором месте находится еще один испанский клуб "Барселона" (стоимость - €1,413 млрд), тройку самых дорогих клубов мира замыкает английский "Манчестер Юнайтед" (€1,314 млрд).