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Летние олимпийские виды спорта

Комплексные программы подготовки российских спортсменов к ОИ-2024 будут готовы к 1 ноября

В четверг состоялось заседание штаба по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных команд
Министр спорта РФ Олег Матыцин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ и Олимпийский комитет России (ОКР) разработают программы подготовки спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже к 1 ноября. Об этом журналистам сообщил министр спорта Олег Матыцин.

В четверг состоялось заседание штаба по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных команд.

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"Много времени было посвящено разработке комплексных программ к Играм 2024 года в Париже, - сказал Матыцин. - Такие программы подготовлены будут до 1 ноября 2020 года".

"Мы уделяем первостепенное внимание здоровью спортсменов, проводим регулярные тестирования спортсменов и тренеров на базах, -добавил министр. - Это тестирование не только на наличие коронавирусной инфекции, но и УМО (углубленное медицинское обследование - прим. ТАСС). После долгого перерыва организм требует повышенного внимания, особенно при планировании нагрузок. Мы взаимодействуем с ФМБА [Федеральным медико-биологическим агентством], вся динамика учитывается при работе тренерами".

"Мы понимаем, что без научно-методического подхода и медобеспечения сложно планировать результаты, - подытожил Матыцин. - И много обсуждений было посвящено взаимодействию с ФМБА. Надеюсь, наши обсуждения позитивно скажутся на подготовку к Играм".

Олимпийские игры в Париже запланированы на период с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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Летние олимпийские виды спортаМатыцин, Олег Васильевич
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