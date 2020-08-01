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Футбол в Италии

"Интер" занял второе место в чемпионате Италии по футболу

В матче последнего тура подопечные Антонио Конте победили "Аталанту" со счетом 2:0
Футболисты "Интера" EPA-EFE/PAOLO MAGNI
Описание
Футболисты "Интера"
© EPA-EFE/PAOLO MAGNI

ТАСС, 1 августа. "Интер" на выезде обыграл "Аталанту" в матче последнего, 38-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Забитыми мячами в матче отметились Данило Д'Амброзио (1-я минута) и Эшли Янг (20).

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Беспроигрышная серия "Интера" достигла восьми матчей. В последний раз клуб проигрывал 5 июля в домашней встрече против "Болоньи" (1:2). "Аталанта" не проигрывала 19 матчей подряд в различных турнирах (15 побед, 4 ничьи). Предыдущие поражение клуба из Бергамо датировано 20 января, тогда подопечные Джан Пьеро Гасперини уступили на выезде СПАЛу (1:2).

"Интер" занял второе место в турнирной таблице, по итогам турнира подопечные Антонио Конте набрали 82 очка, уступив досрочно ставшему чемпионом "Ювентусу" одно очко. "Аталанта" расположилась на третьей строчке во втором сезоне подряд, в активе команды 78 очков. "Интер" 18 раз становился чемпионом страны, серебряные медали клубу достались в 15-й раз .

В другом матче игрового дня "Брешия" дома сыграла вничью с "Сампдорией" (1:1), "Милан" на своем поле разгромил "Кальяри" со счетом 3:0. "Наполи" обыграл "Лацио" (3:1), а "Рома" на выезде одержала волевую победу над "Ювентусом" (1:3). Чемпионат Италии завершится пятью матчами в воскресенье.

Чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ювентус38265776-4383
2Интер382410481-3682
3Аталанта38239698-4878
4Лацио38246879-4278
5Рома382171077-5170
6Милан381991063-4666
7Наполи381881261-5062
8Сассуоло371491469-6251
9Верона3712131247-4849
10Фиорентина3711131348-4746
11Парма371371752-5446
12Болонья3712101551-6446
13Кальяри3811121552-5645
14Сампдория381262048-6542
15Удинезе371191736-5142
16Торино371162045-6739
17Дженоа37991944-7336
18Лечче37982049-8132
19Брешия38672535-7925
20СПАЛ37552726-7420
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