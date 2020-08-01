"Интер" занял второе место в чемпионате Италии по футболу

ТАСС, 1 августа. "Интер" на выезде обыграл "Аталанту" в матче последнего, 38-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.

"Ювентус" снова стал чемпионом Италии по футболу

Даже Сарри не помешал. "Ювентус" снова стал чемпионом Италии по футболу

Беспроигрышная серия "Интера" достигла восьми матчей. В последний раз клуб проигрывал 5 июля в домашней встрече против "Болоньи" (1:2). "Аталанта" не проигрывала 19 матчей подряд в различных турнирах (15 побед, 4 ничьи). Предыдущие поражение клуба из Бергамо датировано 20 января, тогда подопечные Джан Пьеро Гасперини уступили на выезде СПАЛу (1:2).

"Интер" занял второе место в турнирной таблице, по итогам турнира подопечные Антонио Конте набрали 82 очка, уступив досрочно ставшему чемпионом "Ювентусу" одно очко. "Аталанта" расположилась на третьей строчке во втором сезоне подряд, в активе команды 78 очков. "Интер" 18 раз становился чемпионом страны, серебряные медали клубу достались в 15-й раз .

В другом матче игрового дня "Брешия" дома сыграла вничью с "Сампдорией" (1:1), "Милан" на своем поле разгромил "Кальяри" со счетом 3:0. "Наполи" обыграл "Лацио" (3:1), а "Рома" на выезде одержала волевую победу над "Ювентусом" (1:3). Чемпионат Италии завершится пятью матчами в воскресенье.