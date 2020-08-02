Пять очков Кубалика помогли "Чикаго" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Дилан Строум (6-я минута), Джонатан Тэйвз (8, 13), Брэндон Саад (10) и Доминик Кубалик (27, 38). У проигравших отличились Коннор Макдэвид (3), Леон Драйзайтль (25), Джеймс Нил (57) и Райан Нюджент-Хопкинс (58). Кубалик также отметился тремя результативными передачами. Он установил новый рекорд результативности в матче плей-офф для новичка "Чикаго". Предыдущий рекорд принадлежал Стиву Лармеру (1983 год), который набрал четыре очка.

ТАСС, 2 августа. "Чикаго" победил "Эдмонтон" со счетом 6:4 в первом матче серии предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне без зрителей.

Следующую игру предварительного раунда плей-офф команды проведут 4 августа. Серии за выход в Кубок Стэнли проводятся до трех побед.

После пятой пропущенной шайбы голкипер "Эдмонтона" Майк Смит был заменен на Микко Коскинена.

Структура финальной части сезона НХЛ

Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они сыграют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед.

Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной - в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.