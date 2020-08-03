СМИ: Конте может покинуть пост главного тренера "Интера"

ТАСС, 3 августа. Главный тренер итальянского футбольного клуба "Интер" Антонио Конте может покинуть свой пост в ближайшее время. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Sky Italy.

Конте возглавляет "Интер" с 31 мая 2019 года. До этого он работал в итальянских "Ареццо", "Бари", "Аталанте", "Сиене", "Ювентусе", английском "Челси" и национальной сборной Италии. В активе 51-летнего тренера три чемпионских титула, победа в английском первенстве, два Суперкубка Италии и один трофей Кубка Англии. В этом сезоне "Интер" занял второе место в чемпионате Италии.

Аллегри с 2014 года до лета 2019-го был главным тренером туринского "Ювентуса", с которым пять раз стал чемпионом Италии, четыре раза - обладателем Кубка Италии и дважды - Суперкубка Италии. До "Ювентуса" он возглавлял "Милан", также работал в "Кальяри", "Сассуоло", "Лекко", "Удинезе", "Гроссето", СПАЛе и "Альянезе". С "Миланом" Аллегри стал чемпионом Италии по итогам сезона-2010/11 и обладателем Суперкубка Италии 2011 года.