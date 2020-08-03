Матчи футбольных еврокубков будут начинаться с минуты молчания в память о жертвах пандемии

ТАСС, 3 августа. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы будут начинаться с минуты молчания в память о жертвах пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы, приостановленные в марте из-за пандемии, возобновятся 7 и 5 августа соответственно. Отмечается, что на футболках каждого игрока будет написано слово "Спасибо" на выбранном им языке - это станет символом признания заслуг организаторов турниров по восстановлению привычной футбольной жизни. Помимо этого, все матчи начнутся с минуты молчания в память о жертвах пандемии.

"Я рад, что наши соревнования вернулись, но мы не должны забывать людей, чья самоотверженность и личные жертвы дали нам возможность снова начать играть", - заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

Руководитель УЕФА отметил, что многие игроки и футбольные клубы приняли активное участие в благотворительных акциях, собирая средства для обеспечения медицинскими товарами и необходимыми продуктами всех, кто в них нуждался. "Футбольная благодарность не ограничивается словами. Этот беспрецедентный период научил нас тому, что футбол действительно может быть важным средством для добрых дел", - добавил Чеферин.

10 июля прошла жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов - оставшиеся матчи плей-офф, за исключением несыгранных ответных встреч 1/8 финала, пройдут в формате "Финала восьми" в Лиссабоне. Ответные матчи 1/8 финала состоятся на полях номинальных хозяев 7-8 августа. 12-15 августа пройдут четвертьфиналы, 18-19 августа - полуфиналы, финал запланирован на 23 августа на стадионе "Эштадиу да Луш".

Встречи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 5-6 августа, четвертьфинала - 10-11 августа, полуфинала - 16-17 августа, финал запланирован на 21 августа в Кёльне.