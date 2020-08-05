Эксперт: футболисту Урунову больше подошел бы ЦСКА, чем "Спартак"

В среду "Спартак" объявил о подписании долгосрочного контракта с 19-летним Уруновым. В прошедшем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) Урунов провел 10 матчей за "Уфу", в которых не отметился результативными действиями.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Полузащитнику Остону Урунову, перешедшему из "Уфы" в футбольный клуб "Спартак", больше подошел бы ЦСКА. Такое мнение ТАСС высказал чемпион России 2001 года в составе "Спартака" Джафар Ирисметов, занимающий сейчас должность спортивного директора "Пахтакора".

"В "Спартаке" Урунову будет тяжело себя проявить, ему больше подошел бы тот же ЦСКА, - сказал Ирисметов. - Такого понятия как "спартаковский футбол" сейчас уже нет. Все зависит от самого игрока и от тренера, что он хочет видеть".

Тем не менее Ирисметов считает, что "Спартак" сделал хорошее приобретение. "Урунов - крепкий игрок середины поля, который может наладить то, что красно-белым сейчас не хватает. Это молодой футболист, если его правильно направить, он будет прогрессировать и достойно выступать в "Спартаке".

По словам специалиста, в чемпионате Узбекистана есть игроки и посильнее Урунова. "Один из сильнейших опорных полузащитников - Одил Хамробеков, он намного сильнее того же Урунова, но это исключительно мое мнение, - сказал Ирисметов. - В "Пахтакоре" есть перспективные молодые ребята, которые с большим желанием продолжили бы карьеру именно в России. Сейчас рассматриваем несколько предложений, раньше узбекские футболисты стремились в ту же Южную Корею".

Главному тренеру "Спартака" Доменико Тедеско надо учитывать, что Урунов игрок больше оборонительного плана, подчеркнул Ирисметов. "Не зря везде пишут, что он не забивной игрок. Поэтому многое будет зависит от тренера, под какую тактическую схему его будут использовать", - сказал эксперт.