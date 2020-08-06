СМИ: Себастьян Феттель подписал долгосрочный контракт с "Рейсинг Пойнт"

ТАСС, 6 августа. Немецкий пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель заключил долгосрочное соглашение с командой чемпионата мира в классе машин "Формула-1" "Рейсинг Пойнт", которая со следующего сезона получит название "Астон Мартин". Об этом сообщает La Gazzetta della Sport.

По информации источника, переговоры немца с командой длились два месяца, сторонам оставалось уладить вопрос о том, как Феттель будет коммерчески продвигать бренд "Астон Мартин".