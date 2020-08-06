СМИ: Себастьян Феттель подписал долгосрочный контракт с "Рейсинг Пойнт"

ТАСС, 6 августа. Немецкий пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель заключил долгосрочное соглашение с командой чемпионата мира в классе машин "Формула-1" "Рейсинг Пойнт", которая со следующего сезона получит название "Астон Мартин". Об этом сообщает La Gazzetta della Sport.
По информации источника, переговоры немца с командой длились два месяца, сторонам оставалось уладить вопрос о том, как Феттель будет коммерчески продвигать бренд "Астон Мартин".
Гонщик должен заменить в команде мексиканского пилота Серхио Переса, вторым пилотом останется сын главы команды Лоуренса Стролла - Лэнс Стролл. О подписании контракта с Феттелем планировалось объявить между двумя этапами Гран-при на британской трассе "Сильверстоун", но Перес не принял в них участия из-за заражения коронавирусом.
Феттель выступает в "Формуле-1" с 2007 года. Он является четырехкратным чемпионом мира, все четыре титула он выиграл в составе "Ред Булл" (2010-2013), после чего перешел в "Феррари" в 2015 году. В мае итальянская команда не сумела договориться с Феттелем о новом контракте и завершит сотрудничество с ним по итогам сезона.