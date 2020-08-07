Родченков не сможет дать новые показания по делу Зайцевой после слушаний в CAS

В пятничном интервью "Медузе" Родченков заявил, что под письменными показаниями (аффидавитами) стоят его подписи, отличия, которые выявили независимые графологи, объясняются тем, что раньше он использовал перьевую ручку, а сейчас - шариковую или гелевую. Защита сочла подобные доводы странными и противоречивыми, поскольку ранее представители Родченкова настаивали на том, что в документах использовались только электронные подписи.

МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывший директор московской антидопинговой лаборатории информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков не сможет дать новых показаний по делу бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) в марте рассмотрел их апелляции. Об этом ТАСС заявил адвокат бывших спортсменок Алексей Панич.

"В нашем деле, которое касается Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, никакие новые доказательства предоставляться не могут. Родченков никаких показаний в этом деле дать не может, все осталось так, как и было", - сказал Панич.

Защита биатлонисток убеждена, что Родченков лично не подписывал семь из девяти аффидавитов, на это указывают и независимые эксперты-почерковеды. Его представители настаивают на том, что в аффидавитах использовалась электронная подпись, однако это опровергли как эксперты, так и сам Родченков в своем последнем интервью, отметив, что подписывал документ шариковой или гелевой ручкой.

"Это расплывчатые заявления, которые противоречат друг другу. Тот факт, что они ни разу четко не сказали, что аффидавиты с первого по седьмой были подписаны господином Родченковым, служит для нас основанием по-прежнему считать, что лично он их не подписывал", - подчеркнул адвокат.

Слушания по делу бывших биатлонисток прошли в марте в CAS. Зайцева, Романова и Вилухина оспаривают решение дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) отлучить их пожизненно от участия в Олимпиадах и аннулировать результаты на Олимпиаде 2014 года в Сочи за нарушение антидопинговых правил. Биатлонистки в Сочи стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова. Вилухина также была лишена второго места в спринте.