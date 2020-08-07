Дзюба играл с небольшим повреждением в Суперкубке с "Локомотивом"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сообщил, что нападающий и капитан команды Артем Дзюба в матче Олимп - Суперкубка с "Локомотивом" играл с небольшим повреждением. Об этом он рассказал журналистам.

"Зенит" обыграл в Суперкубке "Локомотив" в Москве со счетом 2:1. Дзюба стал автором первого мяча в игре.

"У него небольшое микроповреждение, играл по своему графику, весь матч он был не готов играть. Если бы пришлось играть дополнительное время, мы бы ротировали игроков относительно следующей игры", - сказал Семак.

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана перешел на правах аренды в "Сочи". "Естественно, Маммане надо получать практику. Мы не можем ему ее дать в полном объеме, чтобы он набрал форму. Посмотрим, как он будет играть в "Сочи", если он будет играть хорошо, у нас появится возможность его вернуть", - отметил он.