Празднование Всероссийского олимпийского дня стартовало в Лужниках

В этом году Всероссийский олимпийский день отмечается совместно с Днем физкультурника, который выпадает на каждую вторую субботу августа.

В церемонии открытия олимпийской площадки в Лужниках приняли участие герои московских Игр, которые прошли 40 лет назад. В их числе чемпионы Олимпиады-1980 волейболистка Любовь Козырева, стрелок Игорь Соколов, гимнаст Владимир Маркелов, пятиборец Анатолий Старостин, ватерполист Евгений Шаронов, велосипедист Юрий Каширин.

К участникам праздника обратился помощник президента Российской Федерации, вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин, который зачитал приветственное обращение главы государства Владимира Путина.

В числе гостей церемонии также были министр спорта РФ Олег Матыцин, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, статс-секретарь - вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления ПАО "ГМК "Норильский никель" Дмитрий Пристансков.

Поздняков объявил Всероссийский олимпийский день открытым. "Стою на этой сцене и радуюсь тому, что сегодня впервые за всю нашу историю олимпийцам, физкультурникам удалось собраться вместе в один день в одном месте, - сказал он. - Мы не смогли проводить отсюда нашу сборную на Игры 2020 года (они были перенесены в связи с пандемией коронавируса - прим. ТАСС), но мы обязательно сделаем это в следующем году. В том же составе снова придем сюда на эти площадки".