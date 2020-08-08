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День физкультурника и Всероссийский олимпийский день

Празднование Всероссийского олимпийского дня стартовало в Лужниках

К участникам праздника обратился помощник президента Российской Федерации, вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин
Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Празднование Всероссийского олимпийского дня стартовало в Москве на территории спортивного комплекса "Лужники".

В этом году Всероссийский олимпийский день отмечается совместно с Днем физкультурника, который выпадает на каждую вторую субботу августа.

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В церемонии открытия олимпийской площадки в Лужниках приняли участие герои московских Игр, которые прошли 40 лет назад. В их числе чемпионы Олимпиады-1980 волейболистка Любовь Козырева, стрелок Игорь Соколов, гимнаст Владимир Маркелов, пятиборец Анатолий Старостин, ватерполист Евгений Шаронов, велосипедист Юрий Каширин.

К участникам праздника обратился помощник президента Российской Федерации, вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин, который зачитал приветственное обращение главы государства Владимира Путина.

В числе гостей церемонии также были министр спорта РФ Олег Матыцин, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, статс-секретарь - вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления ПАО "ГМК "Норильский никель" Дмитрий Пристансков.

Поздняков объявил Всероссийский олимпийский день открытым. "Стою на этой сцене и радуюсь тому, что сегодня впервые за всю нашу историю олимпийцам, физкультурникам удалось собраться вместе в один день в одном месте, - сказал он. - Мы не смогли проводить отсюда нашу сборную на Игры 2020 года (они были перенесены в связи с пандемией коронавируса - прим. ТАСС), но мы обязательно сделаем это в следующем году. В том же составе снова придем сюда на эти площадки".

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Левитин, Игорь ЕвгеньевичПоздняков, Станислав АлексеевичДень физкультурника и Всероссийский олимпийский день
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