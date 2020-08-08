Биатлонист Логинов начнет тренировочный сбор в Сочи 11 августа

Первый сбор Логинов провел в июле в Заводоуковске в составе команды Тюменской области. Биатлонист работает по индивидуальному плану, отдельно от мужской сборной, которая тренируется в Рыбинске Ярославской области.

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпион мира по биатлону Александр Логинов второй предсезонный сбор проведет в Сочи, где приступит к тренировкам 11 августа. Об этом ТАСС рассказал личный тренер спортсмена Александр Касперович.

"На сбор в Сочи он приедет 11 августа, так что все нормально. Там он пробудет 21 день", - сказал Касперович.

Специалист сейчас находится в Болгарии, с мая он возглавляет сборную этой страны. Касперович не скрывает, что хотел бы организовать августовский сбор Логинова в Бельмекене, где сейчас работает болгарская сборная, однако въехать в страну у биатлониста пока нет возможности. "У него совсем другая виза, а пробираться нелегальными путями никто не будет, тем более ситуация сейчас не совсем хорошая", - заметил тренер, говоря о пандемии коронавируса.

В сочинских горах августовский тренировочный сбор также проведет женская сборная России. Касперович рассчитывает, что тренеры команды, в том числе Алексей Волков, помогут спортсмену в случае необходимости. "Проблем не вижу. Единственное, хотелось бы на другую высоту, потому что на этой сложновато", - сказал тренер.

Логинову 28 лет. Чемпионом мира он стал в прошлом сезоне, победив в спринтерской гонке. За последние три года он четырежды становился призером чемпионатов мира.