Матыцин надеется, что учтены все уроки, связанные с обеспечением безопасности в РПЛ

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду, что все уроки, связанные с обеспечением безопасности участников Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), извлечены при организации чемпионата России сезона-2020/21. Об этом он сказал журналистам.

Чемпионат России начнется 8 августа матчами "Химки" - ЦСКА и "Тамбов" - "Ростов". Турнир завершится 16 мая следующего года.

"Я очень рад, что чемпионат продолжается, был маленький перерыв, и в непростых условиях турнир был продолжен. Сейчас новый этап, надеюсь, что все уроки, связанные с обеспечением безопасности, здоровья, учтены. Очень благодарен РФС [Российскому футбольному союзу], руководству премьер-лиги, клубам, всем, кто в этот непростой период все-таки нашел в себе смелость и консолидировался, верил, что многие матчи подарят миллионам болельщиков радость, в то, что болельщики снова окажутся на стадионах и смогут испытывать радость от любимой игры", - сказал Матыцин.

Предыдущий сезон РПЛ был приостановлен из-за коронавируса в марте, возобновлен в середине июня и завершился 22 июля. Чемпионом стал "Зенит".