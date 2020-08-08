Матыцин рассказал об участии в футбольном матче на праздновании Дня физкультурника

День физкультурника в России отмечают каждую вторую субботу августа. Московские Лужники в этом году стали центральной площадкой празднования. В рамках праздника прошло два футбольных матча. Сборная по зимним видам спорта уступила представителям летних видов (4:5), а сборная Минспорта победила команду Администрации президента РФ (1:0).

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал уникальными ощущения от участия в футбольном матче во время празднования Дня физкультурника и Всероссийского олимпийского дня. Об этом он рассказал журналистам.

Матыцин надеется, что учтены все уроки, связанные с обеспечением безопасности в РПЛ

"Великолепные, уникальные ощущения. Мы так или иначе имеем самое непосредственное отношение к спорту, и любой вид спорта объединяет, - сказал Матыцин. - Сегодня это футбол на исторической арене Лужников. Приятно видеть всех спортсменов, тренеров, объединенных одной командой".

"Администрация президента показывает яркий пример отношения к здоровому образу жизни, и, думаю, мы подарили большой праздник себе, всем людям, кто видел этот футбол, кто был на трибунах. Мы своим примером показали, что спорт дарит радость, спорт позволяет гордиться нашим спортивным прошлым и с уверенностью смотреть в наше будущее", - добавил он.

День физкультурника в субботу отмечается совместно со Всероссийским олимпийским днем.