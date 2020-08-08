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Лига чемпионов

"Бавария" обыграла "Челси" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Клуб из Германии разгромил лондонцев в обеих встречах 1/8 финала
Футболисты "Баварии" EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND
Описание
Футболисты "Баварии"
© EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND

ТАСС, 8 августа. Мюнхенский футбольный клуб "Бавария" на своем поле одержал победу над лондонским "Челси" со счетом 4:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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В составе победителей забитыми мячами отметились Роберт Левандовский (10-я минута - с пенальти, 84), Иван Перишич (24) и Корентен Толиссо (76). У проигравших отличился Тэмми Абрахам (44). Левандовский стал четвертым футболистом, который забил гол как минимум в семи подряд матчах Лиги чемпионов, после Криштиану Роналду, отличившегося в 11 встречах кряду в 2017-2018 годах и в 8 - в 2013-2014 годах, Руда ван Нистелроя (9 в 2002-2003 годах) и Эдинсона Кавани (7 в 2016-2017 годах).

Первый матч завершился крупной победой "Баварии" со счетом 3:0. В четвертьфинале команда из Германии встретится с испанской "Барселоной", которая в параллельном противостоянии оказалась сильнее итальянского "Наполи" - 3:1 (первый матч - 1:1).

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер провел свой 112-й матч в Лиге чемпионов. По этому показателю он сравнялся с Филиппом Ламом, они делят первое место по числу игр в Лиге чемпионов среди футболистов из Германии.

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. В пятницу состоялись первые матчи после паузы. Начиная с четвертьфинала все игры будут проходить в Лиссабоне в формате одноматчевого противостояния. Четвертьфиналы пройдут 12-15 августа, полуфиналы - 18-19 августа, финал состоится 23 августа. Матчи плей-офф проходят без зрителей.

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