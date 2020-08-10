Федерация фигурного катания Москвы не получала документов Косторной о переходе к Плющенко

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Россиянка Алена Косторная еще не подала документы на переход в группу Евгения Плющенко в Федерацию фигурного катания на коньках Москвы. Об этом ТАСС сообщил вице-президент федерации Олег Овсянников.

Но Тутберидзе в этом не виновата

Уход Косторной — поражение старой тренерской системы. Но Тутберидзе в этом не виновата

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О переходе Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию "Ангелы Плющенко" стало известно 31 июля.

"Документов на переход к Плющенко от Косторной еще не было", - рассказал Овсянников.

Косторная занималась в группе Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она выиграла золотые медали чемпионата Европы, двух этапов Гран-при и финала серии. 16-летней Косторной принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме баллов (247,59).