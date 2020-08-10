Тренер "Динамо" назвал Н'Жи самым быстрым футболистом чемпионата России

"Динамо" обыграло "Урал" в первом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги со счетом 2:0. Н'Жи стал автором первого гола, форвард забил в быстрой контратаке, убежав от защитников со своей половины поля.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков считает, что камерунский нападающий команды Клинтон Н'Жи превосходит всех в скорости в чемпионате России. Свое мнение специалист высказал журналистам после матча в Екатеринбурге против местного "Урала".

"Игрока быстрее Н'Жи я пока в российском чемпионате не видел, поэтому понятно было, что будет преимущество в скорости перед любым игроком соперника, и мы старались это использовать. Здорово действовал в позиции инсайдера [Себастиан] Шиманьский, который получал много мячей, обострял игру, здорово взаимодействовал с нашими нападающими, - сказал Новиков. - Поэтому то, что мы хотели сделать в этой игре, что мы наигрывали на тренировках, сегодня проявилось, и результат положительный для нас. Мы рады, что начали сезон с победы, с тремя очками, плюс взяли реванш за то обидное поражение, которое было месяц назад".

В 27-м туре прошлого чемпионата России "Урал" 9 июля обыграл дома "Динамо" со счетом 2:1, победный мяч Павел Погребняк забил на второй компенсированной минуте.

В следующем туре "Динамо" 15 августа примет волгоградский "Ротор".