Арбитр VAR заявил, что не мог изменить решение судьи в матче "Спартака" по протоколу

В воскресенье "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2. Оба мяча гости забили с пенальти, правомерность назначения которых вызвала сомнения. В понедельник на "Матч ТВ" воспроизвели запись переговоров Казарцева и Еськова перед назначением второго пенальти. Еськов произносит фразу "Я не могу это не отменить".

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Арбитр Алексей Еськов, который отвечал за систему видеоассистента рефери (VAR) на матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" - "Сочи", заявил в эфире "Матч ТВ" , что не мог отменить решение главного судьи встречи Василия Казарцева по регламенту VAR.

"Эта фраза говорит о том, что мы обязаны соблюдать протокол VAR. Мы вмешиваемся только в очевидных ситуациях, как бы мне там что ни казалось. Я выполнял свою работу в соответствии с регламентом, - сказал Еськов. - Это неочевидная ситуация, это больше не пенальти, чем пенальти. Точку зрения я не менял, есть регламент, и как бы мне ни казалось, я следовал протоколу. Я смотрел, насколько был контакт или нет. И я был обязан следовать решению судьи, так как это его оценка ситуации. Если бы я сказал, что это не пенальти, были бы санкции".

После матча глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи признал, что Казарцев допустил ошибку в моменте со вторым пенальти. В РФС заявили, что арбитры встречи пройдут проверку на полиграфе.

"У меня по полиграфу не было конструктивных разговоров. Предварительный разговор был, но приглашений не было", - отметил Еськов.