Казарцев признал, что оснований не назначать пенальти в ворота "Спартака" было больше

В воскресенье "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2. Оба мяча гости забили с пенальти, правомерность назначения которых вызвала сомнения.

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Главный арбитр матча первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Сочи" Василий Казарцев признал, что оснований не назначать пенальти в ворота красно-белых на 88-й минуте встречи было больше. Об этом он заявил в эфире телеканала "Матч ТВ" .

"Я находился неподалеку от штрафной, момент единоборства был как на ладони, - сказал Казарцев. - Понимаю всю ответственность за назначение, должен был принимать решение, если был уверен на 100%. Игрок "Сочи" бьет по воротам, Жиго попадает ногой в ногу соперника, корпус уходит в левую сторону. Момент нетипичный с точки зрения нарушения правил, действия защитника продолжают оцениваться на предмет нарушения правил, были основания наказать за нарушение, совершенное по неосторожности".

После матча глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи признал, что Казарцев допустил ошибку в моменте со вторым пенальти. РФС заявил, что арбитры встречи пройдут проверку на полиграфе.

"Конфликтов с Кашшаи нет, уважаю и принимаю его решение [признать ошибку]. Я говорю о своем видении на поле, далее я видел видео. Я понимаю абсолютно действие ассистента VAR, на повторе те же элементы - удар по воротам, контакт. Единственное отличие - интенсивность движения Жиго была не такая активная. С точки зрения моего восприятия основания есть как для назначения пенальти, так и продолжения игры, последних оснований было больше", - отметил арбитр.

Также Казарцев отметил, что пока не получал вызова на проверку на детекторе лжи.