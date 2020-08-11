"Севилья" обыграла "Вулверхэмптон" и вышла в полуфинал Лиги Европы

ТАСС, 11 августа. Испанский футбольный клуб "Севилья" одержал победу над английским "Вулверхэмптоном" со счетом 1:0 в матче четвертьфинала Лиги Европы.

"Шахтер" разгромил "Базель" и вышел в полуфинал Лиги Европы

На эту тему

Победный мяч на 88-й минуте забил Лукас Окампос.

В полуфинале "Севилья" 16 августа в Кёльне встретится с английским "Манчестер Юнайтед". В другом полуфинале 17 августа сыграют "Интер" (Италия) и "Шахтер" (Донецк, Украина).

"Севилья" является пятикратным победителем Лиги Европы, что является лучшим результатом в истории турнира. "Вулверхэмптон" не играл в Лиге Европы с сезона-1980/81, тогда турнир назывался Кубок УЕФА.

Лига Европы была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение провести оставшуюся часть турнира начиная с четвертьфинала в германских Кёльне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене в формате одноматчевых противостояний. Финал турнира пройдет 21 августа в Кёльне. Матчи плей-офф проходят без зрителей.