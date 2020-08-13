Когда не перебор. Лидерам сборной РФ по художественной гимнастике сестрам Авериным — по 22

Дина и Арина продолжают оставаться главными олимпийскими надеждами страны на Играх в Токио. На днях они вернулись с восстановительного сбора в Кисловодске и совсем скоро начнут подготовку к чемпионату Европы

Сам факт, когда страну на международных стартах по художественной гимнастике представляют близнецы, не является чем-то экстраординарным. Но до появления Авериных, несмотря на имевшиеся абсолютно равные внешние данные, как правило, в спортивной составляющей одна сестра превосходила в результатах другую. Так, в середине 60-х годов прошлого века в состав сборной Чехословакии входили Хана и Иржина Махатовы, но из них лишь Хане удалось оставить свой след в спорте, выиграв серебро и бронзу на домашнем чемпионате мира 1965 года в Праге.

На эту тему Сестры Аверины победили в трех упражнениях на онлайн-турнире по художественной гимнастике

Одними из самых известных гимнасток-близняшек являются болгарки Адриана и Камелия Дунавски. Наибольших успехов добилась Адриана, которая на Играх-1988 выиграла серебро в многоборье и стала первой болгарской гимнасткой, которая взошла на олимпийский пьедестал. Камелия, также поначалу выступавшая в индивидуальных упражнениях, находилась все время в тени своей сестры. Однако, перейдя в группу, она на чемпионате мира — 1987 получила признание и почет, став обладательницей золотой медали (Адриана тогда была первой в личном многоборье). Исключением из правил до недавнего времени оставались, пожалуй, лишь Владислава и Галина Танчевы, которые выступали за сборную Болгарии в групповых упражнениях в начале 2000-х годов. На ЧЕ-2003 они в составе своей команды выиграли одну золотую и две серебряных награды, а годом позже вернулись с бронзой из олимпийских Афин. На пути к вершинам Сестры Аверины родились 13 августа 1998 году в небольшом городке Заволжье Нижегородской области. Из своих 22 лет 18 они занимаются художественной гимнастикой. Этот вид спорта очень рано стал для Арины и Дины главным смыслом жизни, из-за чего они были вынуждены перейти на индивидуальное обучение в школе, экзамены в которой сдали экстерном. В 2020 году они получили дипломы о высшем образовании петербургского университета имени Лесгафта.

На эту тему Дина Аверина выиграла онлайн-турнир по художественной гимнастике в упражнениях с обручем

Арина и Дина пришли в художественную гимнастику по стопам своей старшей сестры Полины, которая первой начала заниматься этим видом спорта. В итоге сама Полина гимнасткой не стала, решив сосредоточиться на учебе, однако сейчас является одной из самых преданных болельщиц своих младших сестер. В 2011 году карьера Арины и Дины могла прерваться, толком еще не начавшись. Приезд на просмотр в подмосковный Новогорск был последним шансом для Авериных остаться в спорте. И если бы не случайно оказавшаяся там тренер Вера Шаталина, которая обратила внимание на этих девочек, то мир никогда бы не узнал о существовании самых талантливых сестер-близняшек в истории художественной гимнастики. Дебют в национальной команде у Авериных состоялся в начале 2015 года на московском этапе Гран-при. Дина на первом своем взрослом международном турнире заняла шестое место в многоборье, Арина — 13-е. Победу тогда праздновали лидеры сборной России Маргарита Мамун, выигравшая золото, и финишировавшая второй Яна Кудрявцева. В том же порядке эти спортсменки спустя полтора года будут значиться в итоговом олимпийском протоколе Рио-де-Жанейро.

На эту тему Винер-Усманова: художественная гимнастика в 2020 году может остаться без соревнований

Возможность выйти на первые роли в сборной у Авериных появилась на следующий год после окончания Игр-2016, когда прекратили свои выступления Мамун и Кудрявцева. Поначалу казалось, что новым лидером отечественной художественной гимнастики станет Александра Солдатова, которая ездила на Олимпиаду в Бразилию в качестве запасной. Однако майский чемпионат Европы 2017 года в Будапеште красавица Саша по большому счету провалила, оставшись в тени своих менее опытных соперниц — Дины и Арины. Только в феврале 2020 года Солдатова расскажет о том, что возникшие серьезные проблемы со здоровьем стали тогда причиной неудачного выступления в столице Венгрии. Сестры Аверины свой шанс стать новыми лидерами российской художественной гимнастики использовали на все 100, завоевав в весеннем Будапеште все возможные золотые медали (Дина — в упражнениях с обручем и лентой, Арина — с мячом и булавами). На дебютном для себя чемпионате мира, проходившем в конце августа — начале сентября того же года в итальянском Пезаро, россиянки окончательно утвердили себя в качестве законодательниц мировых гимнастических мод. Дина завоевала золото в личном многоборье, а также в упражнениях с обручем и булавами; ставшая второй в многоборье Арина вернулась домой с медалями высшего достоинства, полученными за упражнения с лентой и мячом. Дело не в счете Начиная с сезона-2017 сестры Аверины вместе не пропустили ни одного крупного спортивного мероприятия (за исключением Европейских игр — 2019 в Минске, на которых из-за травмы Арины выступала только Дина). На чемпионатах мира и Европы, проходивших с 2017 по 2019 год, сестры лишь дважды предоставляли возможность выиграть золото своим соперницам (на ЧМ-2018 первой в ленте была Солдатова, на ЧМ-2019 обруч выиграла еще одна россиянка Екатерина Селезнева).

На эту тему Мамун: постолимпийский ЧМ по художественной гимнастике будет сложным для россиянок

По количеству золотых медалей, завоеванных в личных упражнениях на чемпионатах мира, Дина пока значительно опережает Арину (11:2), однако на европейских первенствах к настоящему времени наблюдается равенство (5:5). Однако говорить, что одна сестра постоянно находится в тени другой и в меньшей мере претендует на награды высшего достоинства, было бы неправильно. Так, на чемпионате Европы 2018 года, проходившем в испанской Гвадалахаре, победу в личном многоборье одержала Арина, а Дина осталась только второй. Вопрос о том, обидно ли проигрывать сестре, является, пожалуй, самым частым из тех, что задают журналисты. Но каждый раз Арина и Дина уверяют, что между ними нет никакого соперничества. Болельщики, которые следят за выступлениями гимнасток с первых их турниров, считают, что у каждой есть свои сильные стороны. Дина — более жесткая по характеру — великолепно владеет предметом, почти не допускает потерь, а Арина мягче в жизни и — по аналогии — очень гибкая и пластичная на ковре. "Главное — справиться с собой, со своей программой, со своими нервами. Кто лучше сделает упражнение, тот и выиграет. А на верхней ступеньке пьедестала все равно будет стоять гимнастка с фамилией Аверина, которая представляет Россию. Это — самое важное", — сказали Дина и Арина после ЧМ-2019.