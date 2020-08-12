Гаврилов: VAR на матчах чемпионата России по футболу скорее мешает судьям

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза в среду признала ошибку главного арбитра матча первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" - "Сочи" Василия Казарцева в эпизоде с назначением второго пенальти в ворота красно-белых. Матч, проходивший 9 августа, закончился со счетом 2:2. Оба мяча гости забили с пенальти. В эфире "Матч ТВ" видеоассистент главного арбитра Алексей Еськов сказал, что не мог поменять решение Казарцева назначить пенальти согласно протоколу.

"Ерунда в том, что что бы не происходило в игре, виновных не найдешь, - сказал Гаврилов. - Судья в поле надеется на видеопомощников в спорных моментах, те не всегда, как понимаю, могут вмешиваться. Выходит, VAR не только не помогает, а скорее мешает. Если приняли решение, что по первому пенальти все правильно, а во втором была допущена судейская ошибка, получается, "Спартак" лишился двух очков".

Гаврилов отметил, что пожизненная дисквалификация бригады судей, работавшей на матче "Спартак" - "Сочи", будет слишком суровым наказанием. "Я бы таких жестких мер к судьям не принимал, они тоже люди, всем свойственно ошибаться, - сказал он. - Конечно, ошибки бывают разные: одна окажется несерьезной, другая может лишить команду очков, как в случае со "Спартаком". А в том кто прав, кто виноват, пусть решает специальная комиссия".