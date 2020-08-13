Пумпянский занял пост председателя совета директоров ФК "Урал"

ТАСС, 13 августа. Глава акционерного общества "Группа Синара" Дмитрий Пумпянский избран на пост председателя совета директоров екатеринбурского футбольного клуба "Урал". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Пумпянский сменил Александра Левина, который покинул этот пост в конце июля.

Помимо Пумпянского, в состав совета директоров вошли президент "Урала" Григорий Иванов, министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, вице-президент ПАО "Трубная металлургическая компания" Михаил Попов, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО "Трубная металлургическая компания" Тигран Петросян и первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов.

Главой трансферного комитета избран Петросян, главой комитета по развитию - Черепанов.

"Урал" занял 11-е место по итогам чемпионата Тинькофф - Российской премьер-лиги в прошлом сезоне. Новый сезон команда начала с домашнего поражения от московского "Динамо" (0:2). В следующем туре "Урал" сыграет в гостях против казанского "Рубина" 15 августа.