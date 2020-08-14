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Нурмагомедов заявил, что построит школу в горах Дагестана в честь отца

Абдулманап Нурмагомедов скончался в июле

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов построит школу в Дагестане в честь своего отца, скончавшегося от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом Нурмагомедов сообщил на пресс-конференции.

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Абдулманап Нурмагомедов - отец и тренер чемпиона UFC - скончался в июле.

"Мы хотим построить школу высоко в горах, на высоте 2,2 км над уровнем моря, - сказал Нурмагомедов. - На 100 человек, там будет тренировочная база".

Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье. Всего в активе спортсмена 28 побед и ни одного поражения.

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