Гвардиола: "Манчестер Сити" нужно было играть идеально, чтобы победить "Лион"

ТАСС, 16 августа. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" должен был показать идеальную игру, чтобы победить французский "Лион" в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Такое мнение выразил главный тренер команды Хосеп Гвардиола, комментарий которого приводит BBC со ссылкой на телеканал BT Sport.

В субботу "Манчестер Сити" уступил "Лиону" со счетом 1:3. Французский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые за десять лет.

"В первые 20-25 минут мы изо всех сил пытались найти пространство для атаки, - сказал тренер. - Второй тайм проходил нормально, у меня было ощущение, что мы лучше. Но нужно быть идеальными в этом соревновании. Мы делали ошибки в штрафных площадях в ключевые моменты".

Комментируя промах футболиста "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга по пустым воротам, Гвардиола отметил, что в этом эпизоде нужно было сравнивать счет и переводить игру в дополнительное время. "Манчестер Сити" в третий раз подряд под руководством Гвардиолы не сумел преодолеть стадию четвертьфинала Лиги чемпионов. Лучшим достижением клуба в турнире является выход в полуфинал в сезоне-2015/16, тогда команду возглавлял Мануэль Пеллегрини.