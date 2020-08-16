{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

Гвардиола: "Манчестер Сити" нужно было играть идеально, чтобы победить "Лион"

Главный тренер английского клуба отметил, что футболисты совершали ошибки в штрафных площадях в ключевые моменты игры
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола EPA-EFE/Miguel A. Lopes
Описание
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола
© EPA-EFE/Miguel A. Lopes

ТАСС, 16 августа. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" должен был показать идеальную игру, чтобы победить французский "Лион" в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Такое мнение выразил главный тренер команды Хосеп Гвардиола, комментарий которого приводит BBC со ссылкой на телеканал BT Sport.

На эту тему
"Лион" обыграл "Манчестер Сити" и впервые за 10 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов

В субботу "Манчестер Сити" уступил "Лиону" со счетом 1:3. Французский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые за десять лет.

"В первые 20-25 минут мы изо всех сил пытались найти пространство для атаки, - сказал тренер. - Второй тайм проходил нормально, у меня было ощущение, что мы лучше. Но нужно быть идеальными в этом соревновании. Мы делали ошибки в штрафных площадях в ключевые моменты".

Комментируя промах футболиста "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга по пустым воротам, Гвардиола отметил, что в этом эпизоде нужно было сравнивать счет и переводить игру в дополнительное время. "Манчестер Сити" в третий раз подряд под руководством Гвардиолы не сумел преодолеть стадию четвертьфинала Лиги чемпионов. Лучшим достижением клуба в турнире является выход в полуфинал в сезоне-2015/16, тогда команду возглавлял Мануэль Пеллегрини.

"Мы разочарованы. Иногда необходимо преодолевать барьеры [для выхода в полуфинал]. Команда последних нескольких лет этого заслуживает. Может быть, однажды мы сможем это сделать", - добавил испанский специалист.

"Лион" в полуфинале турнира сыграет с германской "Баварией", в другом матче за выход в финал поборются "Лейпциг" и "Пари Сен-Жермен", также представляющие чемпионаты Германии и Франции.

Футбол в России
Новая травма Дзагоева и успех чемпиона. Завершился второй тур РПЛ
"Зенит", ЦСКА и "Локомотив" еще не теряли очков в новом сезоне чемпионата России по футболу
Читать полностью