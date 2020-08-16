РФС не нашел судейских ошибок в матче РПЛ "Рубин" - "Локомотив"

"Рубин" 11 августа на своем поле проиграл московскому "Локомотиву" (0:2). При счете 1:0 в пользу гостей арбитр встречи Сергей Иванов не назначил пенальти в ворота железнодорожников после эпизода, в котором нападающий казанцев Иван Игнатьев старался пробросить мяч мимо вратаря Маринато Гилерме и упал после контакта с ним. Видеоповтор показал, что голкипер не дотянулся до мяча, однако судья не стал прибегать к помощи системы видеоассистента рефери (VAR). Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий в перерыве встречи был удален с тренерской скамейки за споры с арбитром, а на послематчевой пресс-конференции призвал дисквалифицировать Иванова "до конца сезона, а лучше пожизненно", после чего был оштрафован на 200 тыс. рублей и дисквалифицирован на один матч.

По заключению ЭСК, Иванов принял верное решение, позволив командам продолжить игру в эпизоде со столкновением Игнатьева и Гилерме.

"Столкновение нападающего с вратарем после попытки нанести удар по мячу не несет в себе нарушения со стороны вратаря. Вратарь стремился сыграть в мяч в прыжке, что нормально для вратаря, и имел возможность сделать это, но не дотянулся до мяча в результате контакта бедра игрока со своим лицом. Комиссия считает, что судья в таком эпизоде должен продолжить игру", - говорится в заключении комиссии.