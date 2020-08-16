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Футбол в России

РФС не нашел судейских ошибок в матче РПЛ "Рубин" - "Локомотив"

После матча главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий призвал дисквалифицировать главного арбитра той игры Сергея Иванова

ТАСС, 16 августа. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) не нашла ошибок в работе судейской бригады матча первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Рубин" (Казань) - "Локомотив" (Москва). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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"Рубин" 11 августа на своем поле проиграл московскому "Локомотиву" (0:2). При счете 1:0 в пользу гостей арбитр встречи Сергей Иванов не назначил пенальти в ворота железнодорожников после эпизода, в котором нападающий казанцев Иван Игнатьев старался пробросить мяч мимо вратаря Маринато Гилерме и упал после контакта с ним. Видеоповтор показал, что голкипер не дотянулся до мяча, однако судья не стал прибегать к помощи системы видеоассистента рефери (VAR). Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий в перерыве встречи был удален с тренерской скамейки за споры с арбитром, а на послематчевой пресс-конференции призвал дисквалифицировать Иванова "до конца сезона, а лучше пожизненно", после чего был оштрафован на 200 тыс. рублей и дисквалифицирован на один матч.

По заключению ЭСК, Иванов принял верное решение, позволив командам продолжить игру в эпизоде со столкновением Игнатьева и Гилерме.

"Столкновение нападающего с вратарем после попытки нанести удар по мячу не несет в себе нарушения со стороны вратаря. Вратарь стремился сыграть в мяч в прыжке, что нормально для вратаря, и имел возможность сделать это, но не дотянулся до мяча в результате контакта бедра игрока со своим лицом. Комиссия считает, что судья в таком эпизоде должен продолжить игру", - говорится в заключении комиссии.

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Также комиссия заключила, что предшествовавший этому эпизоду контакт между защитником железнодорожников Мацеем Рыбусом и Игнатьевым был "незначительным и недостаточным для падения футболиста, несмотря на его высокую скорость бега".

"В первой стадии эпизода между Игнатьевым и защитником происходит небольшой контакт, инициатором которого является защитник, но его нельзя считать достаточным для падения футболиста, несмотря на высокую скорость бега. Во второй стадии эпизода вратарь "Локомотива" пытается дотянуться до мяча, по которому нападающим нанесен удар вскользь, и сталкивается с Игнатьевым, который после удара падает в направлении вратаря. Падение футболиста "Рубина" начинается до момента столкновения с вратарем", - отметил член ЭСК, руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи.

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