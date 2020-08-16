Сидорова заявила, что недовольна качеством своих прыжков на турнире в Москве

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Чемпионка мира 2019 года Анжелика Сидорова довольна своим результатом на соревнованиях по прыжкам с шестом, которые прошли в воскресенье в Москве на стадионе имени братьев Знаменских, но не качеством исполнения. Об этом спортсменка рассказала журналистам после завершения соревнований.

Турнир открыл летний легкоатлетический сезон для прыгунов с шестом. Сидорова победила, взяв высоту 4 метра 80 сантиметров. Второй стала чемпионка Европы среди юниоров Аксана Гатауллина (4,50 м), третье место заняла Татьяна Калинина (4,10 м). 29-летняя Сидорова также пробовала взять высоту 4,85 м, но попытка закончилась неудачно.

"Я просто рада, что начали сезон, очень сложно и волнительно было, давно так не нервничала перед первым стартом, - призналась Сидорова. - Не было никакого понятия, как буду сегодня прыгать, потому что не хватило времени напрыгаться на тренировках. В общем, рада, что потихоньку начинается сезон, будем сейчас прыгать больше по возможности. Надеюсь, прыжки будут лучше, чем сегодня".

"Мемориала братьев Знаменских" и Кубка России в моем плане нет, - добавила спортсменка. - Есть еще несколько стартов на следующей неделе, продолжу прыгать в Сокольниках, а дальше посмотрим. Пока что я не в самой лучшей форме, это понятно, а к чему мы придем в итоге этого сезона, сложно сказать. Но начало неплохое, я довольна сегодняшним стартом, как и мой тренер, результатом я довольна, но качеством прыжков пока не очень".

Сидорова рассказала, что ей не хватило времени на то, чтобы набрать форму после режима самоизоляции. "Тяжело все это прошло, два месяца практически с тренером не виделись, никаких прыжков и упражнений с шестом не было, просто поддерживала форму, общая физическая подготовка, потом начала потихоньку прыгать, - рассказала спортсменка. - Понятно, что времени не хватило, даже несмотря на то, что сезон начинается намного позже, чем обычно. Напрыганности не хватает пока что. Главное, чтобы были старты, потому что для меня это сейчас даже важнее, чем тренировки, на тренировках прыжки все равно не такие, чтобы увеличивать результат, нужно больше соревнований".