СМИ: Роналд Куман может стать главным тренером "Барселоны"

Ранее президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу заявил, что нынешний главный тренер команды Кике Сетьен покинет свой пост. "Барселона" в пятницу крупно проиграла германской "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8. В чемпионате Испании клуб занял второе место, уступив мадридскому "Реалу" пять очков, в четвертьфинале Кубка Испании "Барселона" проиграла "Атлетику". Сетьен стал главным тренером "Барселоны" в январе 2020 года.

Отмечается, что Бертомеу и Куман провели переговоры в течение последних нескольких дней, стороны близки к соглашению. Контракт с 57-летним специалистом будет рассчитан на два года.

Куман с 2018 года возглавляет сборную Нидерландов, в качестве главного тренера он также работал в голландских "Витессе", "Аяксе", ПСВ, АЗ, "Фейенорде", португальской "Бенфике", испанской "Валенсии", английских "Эвертоне" и "Саутгемптоне". В качестве игрока он выступал за "Барселону" с 1989 по 1995 год, с командой он выиграл первый в ее истории Кубок европейских чемпионов в 1992 году, причем в финальном матче турнира против итальянской "Сампдории" отметился победным голом в дополнительное время. Также с каталонской командой Куман четыре раза выиграл чемпионат Испании, один раз - Кубок, трижды - Суперкубок Испании, один раз - Суперкубок УЕФА.

Кроме того, Куман является чемпионом Европы 1988 года в составе сборной Нидерландов, четырехкратным чемпионом Нидерландов, трехкратным обладателем кубка страны, обладателем Кубка европейских чемпионов сезона-1987/88 в составе ПСВ. Будучи главным тренером, он дважды приводил к титулу чемпионов Нидерландов "Аякс", один раз - ПСВ, с "Аяксом" выиграл Кубок и Суперкубок Нидерландов, с "Бенфикой" - Суперкубок Португалии, с "Валенсией" - Кубок Испании, а со сборной Нидерландов дошел до финала Лиги наций, где уступил команде Португалии (0:1).