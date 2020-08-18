Спарринг-партнер Макгрегора считает, что ирландец заслужил реванш с Нурмагомедовым

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор заслужил реванш с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Такое мнение высказал ТАСС друг и спарринг-партнер ирландца Питер Куилли.

"Конор - настоящий посол ММА, он заслужил этот бой. Думаю, что победитель боя Нурмагомедов - Гэтжи может подраться с Макгрегором", - сказал Куилли.

"Полагаю, что при правильной подготовке, дисциплине в тренировочном лагере Конор может победить Хабиба", - добавил собеседник агентства.

Макгрегор проиграл Нурмагомедову удушающим приемом в четвертом раунде в титульном поединке, прошедшем осенью 2018 года. После боя на арене состоялась массовая потасовка между представителями обеих команд. Макгрегор в июне нынешнего года объявил о завершении карьеры.

В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения. Последний бой спортсмен провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с Порье. Следующий поединок россиянин проведет 24 октября в Абу-Даби против американца Джастина Гэтжи.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 26 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).