Гэтжи заявил, что готов провести с Нурмагомедовым все пять раундов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Соперник российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова американец Джастин Гэтжи готов провести все пять раундов поединка. Об этом Гэтжи заявил ТАСС.

"Конечно, я готов. Моя основная задача - держать правильную дистанцию, которая не позволит ему атаковать. У меня хорошие навыки борьбы в плане ухода от тейкдаунов, поэтому я буду их использовать", - сказал Гэтжи.

Поединок за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи пройдет 24 октября в Абу-Даби.

Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье. Всего в активе спортсмена 28 побед и ни одного поражения. Гэтжи провел 24 поединка, проиграв дважды.