Борис Ротенберг: выход Мамманы украсил игру "Сочи" в матче РПЛ против "Рубина"

МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Появление на поле аргентинского защитника Эмануэля Мамманы украсило игру "Сочи" в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Рубина". Такое мнение ТАСС высказал президент сочинского клуба Борис Ротенберг.

Во вторник "Сочи" одержал победу над "Рубином" со счетом 3:2. Маммана появился на поле на 83-й минуте, к этому моменту "Сочи" уступал - 1:2. Аргентинец был арендован у "Зенита" перед стартом сезона. Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа забил мяч прямым ударом со штрафного.

"Правый фланг у нас провалился, оттуда пенальти пришел. А так, молодцы, Кристиан сыграл профессионально. Здорово вышел Маммана, украсил игру, сразу видно, как мысль поменялась", - сказал Ротенберг.

Собеседник агентства прокомментировал судейский скандал, разразившийся после матча первого тура против московского "Спартака" (2:2). "Такое ощущение, что все против "Сочи". Загнобили после того матча судью, каждый человек может ошибиться", - отметил он.

В следующем туре "Сочи" 22 августа на выезде встретится с волгоградским "Ротором".