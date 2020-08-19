Загорски и Гуррейро стали единственными фигуристами, проверенными РУСАДА после карантина

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Двукратные бронзовые призеры чемпионата России в танцах на льду Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро стали единственными фигуристами, проверенными Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в период после окончания режима самоизоляции и до начала августа. Об этом сообщили ТАСС в РУСАДА.

РУСАДА возобновило тестирование 16 июня после 2,5 месячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса. С января по март Российское антидопинговое агентство проверило на допинг 14 отечественных фигуристов, с середины июня до конца июля - двоих (Загорски и Гуррейро).

В феврале и марте были протестированы серебряный призер финала Гран-при сезона-2017/18 Мария Сотскова и победитель финала Кубка России Андрей Лазукин, бронзовые призеры прошедшего в 2020 году в австрийском Граце чемпионата Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в одиночном катании Станислава Константинова и чемпионка Европы - 2019 Софья Самодурова.

В первый месяц года были проверены на допинг серебряный призер чемпионата Европы 2020 года в одиночном катании Анна Щербакова, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, чемпион Европы в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев, победители последнего континентального первенства в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, бронзовые призеры чемпионата Европы - 2020 в парном катании Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также серебряный призер чемпионата Европы 2019 года Александр Самарин, показавший в Граце десятый результат.

В 2019 году самыми тестируемыми РУСАДА фигуристами стали Алена Косторная и Букин, которые были проверены по четыре раза.