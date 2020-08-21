МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко планирует завершить карьеру через два боя. Об этом Емельяненко заявил в интервью ТАСС.

"Да, должен [провести два боя]. Все правильно", - сказал Емельяненко в ответ на вопрос о планах по завершению карьеры.

Также спортсмен в интервью ТАСС заявил, что готов провести реванш с бразильцем Фабрисио Вердумом.

Всего на счету 43-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.