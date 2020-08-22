Поветкин сразится в субботу с британцем Уайтом за "временный" пояс чемпиона WBC

Поединок 40-летнего Поветкина и 32-летнего Уайта будет главным событием первого боксерского вечера после пандемии с составом участников из числа мирового топа. Временный титул, которым в настоящее время владеет британец, позволит его обладателю сразиться с действующим чемпионом WBC. Основной пояс организации удерживает другой британский боксер Тайсон Фьюри, однако уже в конце года чемпион может смениться - американец Деонтей Уайлдер, ранее проигравший титул Фьюри, вызвал его на бой-реванш.

ТАСС, 22 августа. Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин в субботу проведет поединок против британца Диллиана Уайта за "временный" титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а также за символический пояс WBC Diamond. Бой пройдет в штаб-квартире компании известного промоутера Эдди Хирна Matchroom Boxing в Брентвуде (Великобритания).

Поединок с Уайтом имеет решающее значение для карьеры Поветкина. Учитывая солидный возраст российского боксера, шансов на титульный бой у него может больше и не представиться, а без серьезных турнирных задач найти мотивацию остаться в спорте будет труднее. Букмекеры ставят на Уайта - считается, что родные трибуны и серьезная разница в возрасте должны сыграть на руку британцу. Кроме того, Уайт имеет незначительное преимущество в росте (193 см против 188 см) и размахе рук (198 - 191), что в сочетании с мощным ударом может стать проблемой для Поветкина.

С возрастом россиянин потерял в скорости, кроме того, судя по последним боям Поветкина, ему стало немного сложнее переносить попадания. Впрочем, Уайт последние пару лет и сам переживал не лучшие времена. Из трех поединков, проведенных им в период с 2018 года по текущий момент, лишь в одном из них победа британца была безоговорочной, в оставшихся двух - против колумбийца Оскара Риваса и поляка Мариуша Ваха - он явно представал не в лучшей форме.

Поветкин после поражения от британца Энтони Джошуа в 2018-м провел два боя - легко победил еще одного британского боксера Хьюи Фьюри по очкам и свел к невыразительной ничьей поединок с американцем Майклом Хантером. В очном столкновении Уайта и Поветкина многое будет зависеть от того, как боксеры перенесли длительный период простоя и провели тренировочные лагеря. Кроме того, значительный интерес представляет и то, какую тактику выберет команда россиянина. Уайт, несмотря на хороший удар, имеет серьезные проблемы с техникой и обороной, если Поветкину удастся использовать их, бой вполне может закончиться в его пользу.

Всего в активе Поветкина 38 боев на профессиональном ринге, в которых он одержал 35 побед (24 - нокаутом), потерпел два поражения и завершил один поединок вничью. Статистика Уайта - 28 боев, 27 побед (18 - нокаутом) и одно поражение. Боксерский вечер с участием Поветкина и Уайта начнется в субботу в 19:00 мск. Выход россиянина и британца состоится не раньше 23:00.