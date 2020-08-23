Евгений Калакуцкий стал новым генеральным директором "Крыльев Советов"

Данное решение было принято на заседании совета директоров, которое прошло после домашнего матча Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против "Оренбурга" (0:1), который состоялся в субботу. За кандидатуру Калакуцкого единогласно проголосовали все члены совета директоров. Предыдущим генеральным директором был Виталий Шашков.

"За это время на должность генерального директора "Крыльев" мы рассмотрели несколько кандидатур, - сказал председатель совета директоров самарского клуба Александр Фетисов. - Программа развития клуба, предложенная Евгением Калакуцким, оказалась наиболее глубокой. В ней он представил свое видение по стратегии развития нашего клуба, которая должна помочь всем нам двигаться вперед. К тому же Евгений Геннадьевич имеет большой опыт работы на руководящих должностях в футбольных структурах".

"Крылья Советов" - это большой клуб с великой историей и многочисленной армией болельщиков, - отметил Калакуцкий. - Приятно стать частью "Крыльев". Сегодня с руководящим составом клуба мы обсудили текущие проблемы и пути их решения, одна из главных задач - курс на открытость и прозрачность клуба. В самое ближайшее время планирую встретиться с болельщиками и пообщаться с ними на любые интересующие темы, готов выслушать их мнения и ответить на все вопросы".

Калакуцкий ранее работал в коммерческих структурах, а с 2007 по 2009 год занимал должность генерального секретаря Российского футбольного союза. Также он был президентом брянского "Динамо", генеральным директором раменского "Сатурна", спортивным директором казахстанского "Кайрата".

По итогам минувшего сезона "Крылья Советов" не сумели сохранить прописку в Тинькофф - Российской премьер-лиге, заняв предпоследнее, 15-е место в таблице. В новом сезона команда выступает в ФНЛ. После пяти туров "Крылья Советов" располагаются на девятой строчке, в активе клуба семь очков.