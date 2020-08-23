Рубашко: "Сочи" рассчитывает на лидерские качества Попова после его прихода в команду

В воскресенье стало известно об обмене Попова на полузащитника Дмитрия Полоза, который перешел в ростовский клуб. Попов выступал за "Ростов" с января 2019 года, в составе команды он принял участие в 44 матчах, в которых отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Также в России он выступал за московский "Спартак", с которым стал чемпионом и обладателем суперкубка страны, казанский "Рубин" и краснодарскую "Кубань".

"Он должен придать нам стабильности в центре поля, мы его видим как связующее звено между обороной и атакой, чтобы у нас было больше голевых моментов. Плюс мы рассчитываем на его лидерские качества, так как он был капитаном в "Ростове" и может завести ребят в тяжелую минуту. В принципе мы знаем его хорошие качества, и самое главное - у него есть желание что-то поменять", - сказал Рубашко.

Гендиректор прокомментировал переход в "Ростов" Полоза. "Ростову" Дмитрий интересен, там его давно знают. К сожалению, у нас он не смог себя проявить, как на него рассчитывали, поэтому было принято такое решение. Обмен получился взаимовыгодным", - подчеркнул он.

Рубашко рассказал о ближайших трансферных целях "Сочи". "Нам нужен нападающий, плюс есть еще одна востребованная позиция. Надеюсь, что в ближайшее время мы ее закроем", - сказал он.