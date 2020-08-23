Егоров: арбитр верно удалил футболиста "Уфы" Кротова в матче с "Ростовом"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Главный арбитр встречи четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Уфой" и "Ростовом" Михаил Вилков верно показал прямую красную карточку нападающему уфимцев Вячеславу Кротову. Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Игорь Егоров.

Встреча завершилась победой "Ростова" со счетом 1:0. На 38-й минуте встречи Кротов шипами попал в ногу защитнику ростовчан Алексею Козлову. Вилков сначала показал желтую карточку, но после консультации с видеоассистентами удалил Кротова с поля.

"Я думаю, что это прямая красная карточка. Шипы - это как холодное оружие. Они были высоко. Есть основания удалить игрока", - сказал Егоров.

"Ростов" благодаря победе поднялся на 8-е место в турнирной таблице, "Уфа" занимает 11-ю позицию. В пятом туре "Уфа" 26 августа в Казани встретится с "Рубином". "Ростов" в тот же день примет екатеринбургский "Урал".