"Краснодар" подал жалобу на судейство в матче РПЛ против "Урала"

МОСКВА, 24 августа /ТАСС/. "Краснодар" подал жалобу в судейско-экспертную комиссию при президенте Российского футбольного союза по итогам матча четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против" екатеринбургского "Урала". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

"Урал" впервые за пять лет победил "Краснодар" в чемпионате России по футболу

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Встреча прошла в Екатеринбурге 22 августа и завершилась победой "Урала" со счетом 1:0. По ходу матча защитник "Краснодара" Кайо получил вторую желтую карточку и покинул поле. На 88-й минуте судья Евгений Турбин в спорном эпизоде не назначил пенальти в ворота "Урала".

"Клуб подал жалобу на судейство в матче с "Уралом", - сообщили в пресс-службе.

"Краснодар" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав шесть очков. В следующем туре клуб из Краснодара 26 августа примет ЦСКА.