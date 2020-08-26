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Футбол в Испании

Технический директор "Барселоны" заявил, что клуб хочет строить новую команду с Месси

Ранее аргентинец сообщил клубу о желании уйти из команды
Лионель Месси AP/Eric Alonso
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Лионель Месси
© AP/Eric Alonso

ТАСС, 26 августа. Руководство испанской "Барселоны" намерено построить новую команду вместе с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Об этом заявил технический директор каталонской команды Рамон Планес, комментарий которого приводит газета Marca.

Ранее Месси сообщил клубу о желании уйти. "Барселона" подтвердила получение уведомления от футболиста.

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"Мы не рассматриваем уход Месси, потому что хотим, чтобы он остался, хотим строить будущее "Барселоны" вместе с лучшим игроком мира. Мы проводим работу, чтобы убедить Месси остаться", - сказал Планес.

"Наша идея состоит в том, чтобы создать команду-победительницу, объединив молодость новых игроков с опытом других", - добавил он.

Месси 33 года, он является воспитанником "Барселоны", за основную команду дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football. 14 августа "Барселона" с Месси в составе проиграла "Баварии" со счетом 2:8 в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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