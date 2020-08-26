Семак заявил, что не понял многих решений арбитра в матче РПЛ "Динамо" - "Зенит"

Встреча "Динамо" и "Зенита" прошла в среду в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. У "Зенита" по ходу матча за две желтые карточки был удален полузащитник Вильмар Барриос.

"Какая разница, есть у нас вопросы или нет по удалению Барриоса? Давайте про судейство говорить либо хорошее, либо ничего, лучше ничего сегодня, я не понял многих решений", - сказал Семак.

"Конечно, всегда обидно проигрывать, пропустили мяч после одного из немногочисленных стандартов, где хорошо сыграли футболисты "Динамо". Пытались отыграться, но, к сожалению, не получилось. Владели преимуществом, моменты были, пускай и не так много, но создавать моменты очень непросто, когда соперник обороняется практически вдесятером в своей штрафной площади. В принципе многие команды в чемпионате России играют именно так с нами, поэтому когда-то получается вскрывать такую оборону, когда-то - нет, к сожалению, сегодня не получилось", - отметил тренер.

"Замена Артема Дзюбы связана с тем, что нужно было разнообразить нашу игру, те навесы и длинные передачи, которые у нас были, не приносили большой пользы, потому что в центре у "Динамо" играли три высокорослых защитника, которые действовали достаточно компактно", - добавил специалист.

В шестом туре "Зенит" на выезде сыграет со столичным "Локомотивом" 30 августа.