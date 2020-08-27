Знарок: "Спартаку" будет трудно решить вопрос с шестью легионерами в КХЛ

В заявке "Спартака" на предстоящий сезон числятся шесть иностранных игроков. Это вратарь Юлиус Гудачек, защитник Эмиль Юсе, а также нападающие Мартин Бакош, Лукаш Радил, Йори Лехтеря и Робин Ганзл. По регламенту КХЛ на матч можно заявлять пять легионеров.

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Тренерам московского "Спартака" будет трудно решить вопрос с шестью легионерами в составе команды в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер красно-белых Олег Знарок.

"Решать вопрос с легионерами будет трудно, будем делать это по ходу сезона. Будем отталкиваться от того вратаря, который будет лучше готов на сегодняшний момент", - отметил Знарок.

В четверг "Спартак" переиграл "Динамо" со счетом 4:1 в матче Кубка мэра Москвы, в состав команды не попал защитник Александр Никишин. "Никишин попал под карантин, сейчас его прошел и через пару дней будет готов приступить к тренировкам. Я сам не ожидал, что мы так сыграем, предыдущие игры провели не очень хорошо, думаю, что еще полностью не готовы, на эмоциях сыграли, что-то вырисовывалось", - сказал Знарок.

"Что-то и не получалось, у нас еще есть время. Мы в двух бригадах большинства играем с одним защитником, есть еще вариант защитника Якова Рылова поставить в центр нападения, но сегодня мы этого не показали", - добавил главный тренер "Спартака".

В составе "Динамо" встречу пропустили нападающие Оскар Линдберг, Даниил Тарасов и Вячеслав Кулемин. "Я не разочарован в том, что первое звено только одну шайбу забило. Я знаю, в чем дело, они мало тренировались, думаю, что все будет нормально. Линдберг заболел, Тарасов и Кулемин тренируются, они набирают форму, Тарасов выглядит получше, может быть, сыграет в третьей игре на турнире", - пояснил главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов.